Ghirelli: “Fiducia in Mirri, Lega Pro campionato difficile”

PALERMO – “Mirri è un imprenditore che ha salvato il Palermo in una situazione drammatica”. Questo il pensiero di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro in merito all’attuale situazione che sta attraversando il club rosanero. Parlando del numero uno del club di viale del Fante, Ghirelli, intervistato da TRM, ha poi proseguito: “Ha vinto la Serie D, ma la Lega Pro è il passaggio più difficile. Questo ce lo insegna la storia di Cremonese, Benevento e Bari. È più facile andare dalla B alla A che dalla C alla B. Il girone C è molto complicato, poi non è facile comunque passare dalla D alla C, nonostante un apparato dirigenziale di prim’ordine come quello rosanero. Bisogna capire che c’è un processo di crescita da compiere, e un allenatore come Boscaglia che ha vinto diverse volte la Serie C è il primo tassello su cui costruire”.

Il numero uno della terza serie italiana si è poi soffermato sui progetti del Palermo: “Il progetto del presidente Mirri è ambizioso. Il centro sportivo costituisce l’asset fondamentale per rendere reale la crescita dei calciatori e del patrimonio della società. Il progetto di Mirri, poi, è ancora più valido perché realizzato in un terreno confiscato alla mafia, in un paese dove le tensioni non mancano e assume quindi un valore significativo, noi lo sosterremo fortemente – ha concluso Ghirelli -. Consiglio ai tifosi di tenersi stretti Mirri, ne esistono pochi come lui”.