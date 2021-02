M5s, oggi il voto su Rousseau per Draghi: ok al super ministero verde

ROMA – Oggi il voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau per decidere sull’appoggio del Movimento 5 stelle al governo di Mario Draghi. Ma 13 parlamentari pentastellati hanno manifestato il loro disappunto parlando di quesito volto a inibire il voto contrario all’appoggio al presidente del consiglio incaricato. Si sblocca comunque lo stallo in casa Movimento 5 stelle con l’arrivo del superministero per la transizione ecologica, si guarda al modello europeo. L’ipotesi di accorpamento con lo Sviluppo economico e il tema chiave dell’energia. Il premier incaricato Mario Draghi in vista del traguardo che lo dovrebbe portare a sciogliere la riserva e a varare il suo governo, ieri ha incassato anche l’ok delle parti sociali. Quanto al team di governo, i politici ci saranno, ma li sceglierà lui. Lo farà anche alla luce di quanto sentito dalle delegazioni dei partiti, ma senza aprire contrattazioni. Vuole una squadra che sia subito operativa.