Musumeci: “Buoni dati, chiederò al governo la zona gialla”

PALERMO – “Stiamo raccogliendo alcuni dati, per fortuna, confortanti: diminuisce il numero dei ricoveri anche in terapia intensiva, dei contagiati e abbiamo un Rt intorno allo 0,60, anche se ancora non ufficiale. Ho buoni motivi per pensare che col dato ufficiale di domani potremo chiedere al governo non solo l’introduzione della zona gialla, mi piacerebbe se il ministro ci autorizzasse a consentire ai ristoratori e a chi somministra cibo di potere tenere aperti i locali per questo fine settimana fino alle 22, in occasione della festa di San Valentino”. Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in conferenza stampa, a Palermo. Intanto, è in corso la video Conferenza delle Regioni, che esprimerà un parere sull’ipotesi di riapertura alla mobilità tra territori dal 15 febbraio, lunedì prossimo, nell’ambito delle misure anti-Covid.

Musumeci ha aggiunto: “Chiederemo la deroga per le 22 solo per questo weekend, poi seguiremo i criteri dello Stato che regolano la zona gialla, sperando, ovviamente, in decisioni che aiutino i tanti operatori economici in grandi difficoltà”. Il governo Musumeci formalizzerà la richiesta a Roma domani, dopo avere acquisito i dati ufficiali su contagi e indice Rt

Le polemiche dei giorni scorsi

Omnia vincit amor. Complice la festa di San Valentino alle porte si ricuciono anche i rapporti tra il presidente e gli alleati che nei giorni scorsi avevano scalpitato davanti all’ipotesi di attendere “la metà dei contagi” invocata in prima battuta da Musumeci. Ad aprire le danze era stata la formazione meloniana con una nota stampa. Così’ la capogruppo di FdI all’Ars, Elvira Amata era tornata sull’argomento. “Abbiamo fatto quella nota perché nasce da un’esigenza che sentiamo dal territori. La pandemia ha creato molti problemi a livello sanitario, ma c’è un’altra malattia da debellare: quella economica”, spiegava. “A questo dobbiamo porre rimedio non soltanto con quello che abbiamo cercato di fare attraverso la Finanziaria, votata a maggio, quando abbiamo messo in campo risorse prese da fondi europei quindi farraginose da mettere in campo in maniera immediata”, argomentava. Amata non faceva sconti nemmeno al governo centrale. “I governo nazionale non ha speso come avrebbe dovuto le risorse creando debito per le future generazioni. Il nostro modello è troppo distante da quello degli altri paesi che hanno dato immediatamente liquidità alle imprese: la nostra economia si basa sulle medie e piccole aziende quindi oggi dobbiamo cercare di dare loro una boccata d’ossigeno”, spiegava. “Del resto è noto a tutti che anche il comitato scientifico nazionale sta valutando nelle zone gialle di potere consentire le aperture fino alle 22: i nostri ristoratori si sono già attrezzati lo scorso anno e hanno speso del denaro”, spiegava chiedendo la riapertura già a partire da questo fine settimana. Suggerimento adesso accolto dal presidente.

L’appello di Minardo

Sulla stessa lunghezza d’onda c’era anche il segretario regionale della Lega, Nino Minardo. “Abbiamo detto che dobbiamo lavorare per diventare presto zona gialla. C’era l’ipotesi lanciata dall’assessore Razza di anticipare al fine settimana anche per sfruttare il valore aggiunto sul piano economico collegato a san Valentino o al Carnevale per ristoranti e attività commerciali. I contagi sono in calo e ci sono tutte le condizioni per farlo”, diceva. “Se è vero poi che c’è una campagna vaccinale molto a rilento, motivo per cui tutto non si risolve in venti giorni ma ne avremo almeno per un altro anno di convivenza con il virus, occorre fare ripartire tutto (bar, palestre, attività culturali, ristoranti) con tutti i dovuti controlli da parte dell’autorità pubblica”, argomentava il leader dei salviniani. Le dichiarazioni di Musumeci dovrebbero fare rientrare le polemiche che gli azzurri, con le bocche cucite, sono riusciti a scansare sposando invece la linea del silenzio.