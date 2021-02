Province, Recovery, vaccini: Musumeci a ruota libera

PALERMO – “Non commento le decisioni dell’Assemblea, che è sovrana. La nostra posizione è nota, riteniamo che la guida delle ex Province, benché di secondo livello, debba essere restituita agli organismi istituzionali. Divergenze nella maggioranza? E’ il bello della democrazia”. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ai cronisti che gli hanno chiesto un commento all’ennesimo rinvio, votato ieri dall’Ars, delle elezioni di secondo livello nelle ex Province, che erano fissate il 28 e 29 marzo.

“Spero che Draghi ci ascolti”

Il presidente della Regione parla anche del Recovery Fund. “Le Regioni sono state tenute fuori dal Recovery plan dal precedente governo, che aveva predisposto le priorità senza consultarci. Spero che col governo Draghi la procedura sia diversa, noi abbiamo redatto un elenco di 5-6 priorità, tra cui il collegamento stabile sullo Stretto: pare che la società Impregilo sia disposta a rinunciare al contenzioso e a farsi carico per intero del costo dell’opera”. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ai cronisti in conferenza stampa.

Il governatore ha anche citato, tra le opere materiali, il completamento dell’anello autostradale da Mazara del Vallo a Gela, le ferrovie veloci e a doppio binario, un porto hub. E ha parlato della necessità di interventi nel settore sociale e sanitario.

“Possiamo comprare vaccini”

Musumeci ha anche parlato di vaccini: “Non abbiamo difficoltà finanziarie per eventuali acquisti in autonomia dei vaccini, se arrivasse il disco verde da Roma saremmo pronti. La volontà espressa dal collega Zaia in Veneto noi l’abbiamo espressa da cinque-sei giorni”.