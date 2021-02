“Silenzio in sala a tempo di musica”: 14 concerti on line

“Silenzio in sala a tempo di musica”. Suona come una contraddizione, ma è questo il nome del progetto ideato dal dialogo tra il Comitato Amur e il fotografo Daniele Ratti. Un’idea che prevede una serie di concerti in streaming, con la scenografia dei più bei teatri e delle più belle sale da concerto italiane.

Il silenzio dell’assenza della platea, “consolato” da un incontro di musica e fotografia. L’obiettivo è di supportare i musicisti nell’attuale contesto di incertezza e ricreare, da gennaio ad aprile, una stagione a porte chiuse ma raccontata attraverso immagini e suoni. Un progetto che racconta l’Italia della cultura, riportando la musica al centro dell’attenzione attraverso iniziative condivise nell’intero territorio nazionale e non solo.

14 concerti, 14 teatri, 14 scatti che seguiranno passo dopo passo tutte le tappe delle registrazione, creando così una mostra itinerante che toccherà i luoghi coinvolti.

“Come si fa a fotografare la musica? Immaginate un teatro fermo, immobile; immaginate il centro della scena, una luce sola che illumina il musicista ed il suo strumento; immaginate che inizi a suonare per un tempo determinato. Ora davanti a lui rivolto verso la platea c’è una macchina fotografica ed un fotografo, fermi immobili che per tutto il tempo della performance; a camera fissa viene scattata una sola fotografia. Il risultato: un teatro immobile da una parte ed una figura in movimento dall’altra. In questo momento immobile la musica vive.” – Daniele Ratti

Così il 14 febbraio, alle 18, sarà disponibile il concerto di Gloria Campaner, pianista veneziana talentuosa e pluripremiata. Le note dei Ventiquattro Preludi op.24, di Fryderyk Chopin, riempiranno le sale vuote del Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, in un’atmosfera suggestiva, seppur malinconica.

Il concerto verrà trasmesso sui canali YouTube dell’Associazione Siciliana Amici della Musica e del Comitato Amur.