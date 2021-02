Stasera in Tv Superman e i “secchioni”

Cosa c’è stasera in tv? Il palinsesto televisivo, stasera, offre una varietà di scelta: sarà possibile prendere visione di film d’azione, film dal genere fantastico, commedie e show divertenti. Ma la programmazione non si ferma qui. Sarà possibile tenersi aggiornati sui fatti di attualità politica con programmi di approfondimento.

Su RAI 1, alle 21.25, verrà trasmesso il tredicesimo episodio, della sesta stagione, della fiction “Che Dio ci aiuti – Pensaci tu”. Erasmo si avvicina sempre più alla verità circa le sue origini; nel frattempo Suor Angela cerca di rintracciare Vanessa. Azzurra cerca di fare il possibile per far avvicinare Penny a Monica, ma la donna sembra troppo distratta dalla sua relazione con Emiliano. Intanto i due sono impegnati nell’organizzazione di una cena, che porterà a grandi sorprese, insieme a Nico e Ginevra.

Su RAI 2, alle 21.20, verrà trasmesso il film d’azione “Il giustiziere della notte”. Un architetto subisce l’uccisione della moglie e la violenza della figlia. In lui si scatenerà il desiderio di vendetta che si rivolgerà a chiunque, ai suoi occhi, rappresenti un pericolo per la società. Armato e con grande capacità di sfuggire alla polizia, l’architetto si trasferirà in un’altra località dove potrà perseguire il suo obiettivo di ottenere giustizia.

Su RAI 3, alle 21.20, verrà trasmessa la prima puntata dello show “Lui è peggio di me”. Con Marco Giallini e Giorgio Panariello, “Lui è peggio di me” è il nuovo sit-show in prima serata in cui tanti amici e colleghi si divideranno il palco in due scene diverse, svolgendo monologhi, interviste, canzoni e gag divertenti.

Su RETE 4, alle 21.20, verrà trasmesso “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento condotto da Paolo del Debbio. Al centro di ogni puntata, il conduttore, insieme ai protagonisti delle attuali scene politiche, analizzerà, attraverso un dibattito, le più scottanti vicende politiche del momento.

Su CANALE 5, alle 21.21, verrà trasmessa la commedia intitolata “Il diavolo veste Prada”. Nello strabiliante mondo della moda, Miranda Priestly è un mito assoluto. Direttrice della rivista Vogue America, decide di assumere, come assistente, la neolaureata Andrea Sachs. Con il sogno di diventare scrittrice, Andrea è grata del ruolo di assistente, ma quello che non sa è di avere stretto un “patto col diavolo”. Miranda renderà la vita di Andrea un inferno, costringendola a invertire l’ordine delle sue priorità e distruggendo la sua vita sentimentale.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso “La pupa e il secchione e viceversa”, lo show comico condotto da Andrea Pucci. Tanti nuovi ospiti entreranno a far parte di questo esperimento sociale che vedrà contrapposti due mondi: il mondo delle pupe, il mondo dei secchioni e viceversa.

Su CANALE 20 di Mediaset, alle 21.04, verrà trasmesso il film dal genere fantastico “L’uomo d’acciaio”. Il film racconta le vicende di Clark Kent, un giornalista ventenne dotato di super poteri. Cresciuto secondo i valori morali trasmessi dai genitori, Clark si ritrova presto a scoprire le sue abilità, che lo porteranno a prendere decisioni difficili. Clark-Superman è chiamato a scegliere da che parte stare: ristabilire l’ordine utilizzando i suoi poteri oppure utilizzare i suoi poteri per conquistare il mondo.