Trapani, De Picciotto: “Ho progetto serio, non prometto la luna”

TRAPANI – “Ho un progetto limitato ma serio. Non vengo a Trapani per fare i soldi: se posso fare qualcosa di intelligente e serio sono disponibile a far ripartire il calcio a Trapani“. Renè De Picciotto prosegue la sua iniziativa per cercare di concorrere al bando per l’assegnazione del titolo sportivo del Trapani Calcio. A breve sarà il comune a indire l’avviso e stabile i paletti per partecipare.

Intervistato da Trapanigranata.it, il banchiere ha spiegato quali sono le sue reali intenzioni: “Non prometto la luna, la Serie B o la Serie A – ha sottolineato De Picciotto – . Se troviamo un allenatore bravo o scarso il risultato dipenderà anche da lui”.

Infine, il pensiero di De Picciotto è andato alla piazza trapanese che tramite uno striscione nei giorni scorsi ha dimostrato di fidarsi di lui: “Rispetto la tifoseria trapanese e la ringrazio dell’appoggio, anche se non abbiamo avuto rapporti di persona”.