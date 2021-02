Calano i ricoveri per Covid in provincia di Enna

PALERMO – Continuano a decrescere i ricoveri per Covid in provincia di Enna. Ad oggi, i pazienti ricoverati per Coronavirus sono 26: 18 in malattie infettive, di cui 15 all’Umberto I di Enna e 3, a bassa intensità di cure, nel presidio di Leonforte, 6 pazienti in semintensiva, un solo paziente nella terapia intensiva, e una paziente in ostetricia Covid. Alcune caratteristiche socio-demografiche emergono da un gruppo di 80 pazienti dimessi dai reparti Covid dell’Asp di Enna dagli inizi di gennaio 2021 a oggi. Gli uomini dimessi sono stati 44 su 80, il 55%, e le donne 36, pari al 45%. L’età media è attorno a 67 anni, con il minimo registrato di 22 anni e il massimo di 103 anni, una paziente dimessa pochi giorni fa. Alcuni giorni prima, dal reparto Covid dell’Umberto I di Enna, era stata dimessa un’anziana di 100 anni.

I pazienti provenienti da fuori provincia dimessi sono stati il 16% del campione: 6 sono tornati nei comuni del Nisseno, 3 nel Palermitano e 4 nel Catanese. Continua, nel frattempo, la campagna vaccinale anche con le prenotazioni degli ultraottantenni. Indicazioni e informazioni sono presenti anche sul sito dell’Asp di Enna, www.aspenna.it, dove, dal 10 febbraio, è possibile accedere, tramite Spid, anche all’InterCup per prenotare visite specialistiche nelle altre aziende sanitarie regionali.

(ANSA).