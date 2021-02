Da Lo Voi a Viola: otto in corsa per il posto di Scarpinato

PALERMO – Sono otto i magistrati che hanno presentato la domanda per la carica di procuratore generale di Palermo. Un posto che sarà vacante da aprile quando lascerà Roberto Scarpinato.

Il Csm dovrà scegliere tra il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, il procuratore generale di Firenze Marcello Viola (sono stati entrambi in corsa per la Procura di Roma, al centro delle contese targate “Palamara”), Lia Sava, procuratore generale di Caltanissetta, Giuseppe Fici, sostituto procuratore generale a Palermo, Gaetano Paci, procuratore aggiunto a Reggio Calabria, Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, Francesco Puleio e Carlo Caponcello, rispettivamente procuratore aggiunto e avvocato generale a Catania.

Scarpinato ricopre l’incarico da 8 anni e andrà in pensione a gennaio dopo avere segnato con la sua presenza una lunga stagione giudiziaria. La nomina del suo successore apre a cascata la partita per altri incarichi. A cominciare da quello di capo dei pubblici ministeri palermitani qualora Lo Voi venisse scelto per il ruolo di procuratore generale.