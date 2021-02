Covid, igienizzazione sperimentale: arriva il gettito antivirale

Un nuovo strumento per la sicurezza degli operatori in prima linea nell'emergenza sanitaria.

CATANIA – Si innalza il livello di “sicurezza” per il personale che opera al Pronto Soccorso del Policlinico di Catania. È stato installato infatti un box diffusore di antivirale prima dell’accesso in area Covid. Un modo per garantire un ulteriore passaggio di ‘sanificazione’ e ‘igienizzazione’ – attraverso il gettito – di medici e operatori sanitari che devono prestare servizio nella “red zone”. Uno step che precede la vestizione e la bardatura con tuta e dispositivi di protezione e uno finale prima di lasciare il luogo di lavoro.

C’è già chi l’ha battezzata “doccia emozionale”. Un modo anche per stemperare l’umore dopo mesi e mesi di lavoro a ritmi sostenutissimi durante la seconda ondata della pandemia. Area covid strapiena di pazienti positivi, file di ambulanze, lacrime per la perdita di colleghi medici. Un periodo che ha messo a dura prova i camici bianchi che avvertono: “non è ancora arrivato il tempo di abbassare la guardia”. Non ci sono più i numeri di novembre e dicembre, la cifra si ferma massimo a quattro positivi in un giorno. Ma solo un comportamento responsabile potrà evitare che si passi a numeri a due cifre di contagiati.



Uscendo dal Pronto Soccorso, nella zona del parcheggio, si notano le transenne che delimitano l’area in cui si progettava di realizzare una sorta di ‘Pronto Soccorso’ (forse una tensostruttura) unicamente dedicato al Covid. Tutto però sembra fermo.