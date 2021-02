PALERMO – La Sicilia tornerà in zona gialla lunedì 15 febbraio, allo scadere dell’attuale ordinanza del ministero della Salute che prevede sia in arancione fino a domenica prossima. E’ quanto prevede, secondo quanto si apprende, la nuova ordinanza che sta per essere firmata dal ministro Roberto Speranza. Tre regioni – Abruzzo, Liguria, Toscana – e la provincia di Trento, passano in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore le ordinanze, valide a partire da domenica. In arancione restano anche l’Umbria e la provincia di Bolzano anche se per entrambe i governatori hanno disposto misure ancora più restrittive. La Sicilia torna in giallo allo scadere dell’ordinanza.

La Sicilia, secondo i dati del ministero, è la regione con l’indice Rt più basso d’Italia: 0,66%. Da qui il ritorno in zona gialla. Sono 491, intanto, i nuovi positivi che si registrano oggi in Sicilia con 23.091 i tamponi processati e una incidenza di poco sopra il 2,1%: il tasso è in discesa rispetto a ieri. La regione è dodicesima nel numero di nuovi contagi. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.804. Il totale degli attualmente positivi è 35.307, con una diminuzione di 1.348 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.818. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.224; 12 in meno rispetto a ieri, aumentano in terapia intensiva che sono 169, quattro in più. La distribuzione nelle province vede Palermo con 150 casi, Catania 106, Messina 89, Trapani 29, Siracusa 47, Ragusa 14, Caltanissetta 15, Agrigento 35, Enna 6.

“Da lunedì mattina la Sicilia sarà ‘zona gialla’. Ho appena firmato l’ordinanza che recepisce le disposizioni nazionali e, dopo tanti sacrifici, individua un livello regionale di rischio ‘basso’: siamo la Regione con l’indice Rt più basso d’Italia”. L’annuncio arriva dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “In vista della decisione di oggi ho scritto al ministro della Salute per chiedere di anticipare la misura della ‘zona gialla’ alla domenica, per restituire un po’ di respiro in più ai ristoratori che in queste settimane sono rimasti chiusi – aggiunge ricordando la richiesta avanzata per una deroga relativamente al week-end di San Valentino -. Il ministro mi ha informato di non poter accedere alla nostra richiesta e la legge, purtroppo, consente solo ordinanze regionali che prevedano maggiori chiusure e non il contrario. Da lunedì, tuttavia, si parte e avvieremo subito un confronto con il nuovo governo, anzitutto per dare certezze dei ristori agli operatori economici e per definire i nuovi protocolli sulle aperture delle attività ancora non consentite. Vogliamo riprendere a vivere, ma dobbiamo farlo – conclude il governatore – con prudenza e senza tornare indietro”.