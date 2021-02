Nuova emergenza rifiuti in città: notte di incendi nelle periferie

PALERMO – Nuova emergenza rifiuti a Palermo per la protesta dei lavoratori della Rap, la società che gestisce la raccolta nel capoluogo siciliano, che attraverso i rappresentati sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione già dal 27 gennaio. In diversi quartieri i cassonetti sono stracolmi e si stima che attualmente ci siano mille tonnellate di rifiuti in strada. Alcuni cassonetti, nella notte, sono stati dati alle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Villagrazia, in via Troina, in via Papa Sergio I. Diverse le squadre impegnate per spegnere i roghi dei cumuli di rifiuti.

Una querelle che va avanti da una settimana: il vertice convocato da Rap sabato scorso è andato deserto e la scena si è ripetuta anche martedì, con la Prefettura che ha deciso di accendere i riflettori sulla vicenda. Il Prefetto Giuseppe Forlani ha infatti chiesto alla società di verificare se i lavoratori stiano o meno rispettando le regole sugli scioperi, sebbene al momento ci sia solo uno stato di agitazione, e la risposta di Rap non si è fatta attendere: “Molti lavoratori addetti ai servizi di pubblica igiene hanno ripetutamente rifiutato di eseguire prestazioni di lavoro oltre l’orario normale stabilito, ponendo in essere di fatto una astensione collettiva dal lavoro straordinario in spregio all’accordo nazionale”. A quel punto il Prefetto ha preso carta e penna e ieri ha scritto direttamente ai sindacati una nota per nulla conciliante.