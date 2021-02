Vaccino, boom di prenotazioni per gli over 80 nel Ragusano

PALERMO – I cittadini over 80 che si sono prenotati per ricevere il vaccino anti Covid sono 7.396 in provincia di Ragusa. Per l’azienda sanitaria si tratta di “un vero successo con un boom di prenotazioni online” che ha raggiunto una percentuale di quasi il 40% di tutta la popolazione interessata in questa fase. Asp Ragusa ha organizzato cinque punti di somministrazione dei vaccini: l’ospedale ‘Giovanni Paolo II’ di Ragusa, che ha ricevuto 2.464 prenotazioni valide, il ‘Maggiore’ di Modica con 1.644, il ‘Guzzardi’ di Vittoria 447, il ‘Regina Margherita’ di Comiso 1.285 prenotazioni e il ‘Busacca’ di Scicli con 550. Sono, invece, 1.006 le prenotazioni registrate per i vaccini a domicilio.

(ANSA).