Valente: “Classifica non rispecchia la squadra”

PALERMO – “Questa non è la classifica che rispecchia la nostra squadra. Abbiamo fatto vedere che siamo una squadra diversa, ma purtroppo lo abbiamo fatto in momenti in cui sentivamo di dover dare qualcosa in più. I risultati positivi non arrivano e ci sono cali di attenzione e concentrazione. Io ho visto una squadra dalle grandi qualità, soprattutto umane. E sono convinto che ognuno di noi stia facendo una ricerca interiore per vedere dove si può migliorare”. Lo dichiara il calciatore del Palermo Nicola Valente, ai microfoni di “TRM”.

“Dopo la sconfitta contro l’Avellino eravamo afflitti. Sabato, contro il Bisceglie, abbiamo la possibilità di dimostrare di più. Sarà la partita in cui possiamo fare vedere chi è il Palermo calcio. Il presidente Mirri – continua Valente – ci ha sempre spronato. Non è venuto da noi a dire qualcosa di negativo. Il commento della personalità che manca si può fare e ci può stare”.

Il calciatore rosanero si è concentrato anche sui playoff: “Al momento sarei irrispettoso per la gente che vede i risultati negativi, ma posso fare l’esempio del Cosenza di tre anni fa che li vinse. Non penso sia una cosa impossibile”.

“In questa squadra ci siano giocatori che sanno e sapranno tirarsi fuori. Mi posso affiancare a gente come Santana che mi può dare qualcosa in più. Lui è sempre presente, ci incita come se fosse un secondo allenatore. Dobbiamo prenderlo da esempio. Molti hanno fatto categorie superiori e appena arriverà un risultato positivo saremo più trascinati rispetto ad ora”.

L’esterno ex Carrarese si è espresso sui giovani presenti in squadra: “Su Lucca sono d’accordo con Lucarelli. In squadra abbiamo giocatori che hanno dato tanto in questo campionato e risolto partite. Avercene in tutte le squadre giocatori simili. Ma anche i vecchi daranno una mano importante alla nostra causa. In questo campionato purtroppo non puoi aspettare tanto i giovani, soprattutto in una squadra come il Palermo. Ma non hanno deluso le aspettative. Non sembrano ventenni ma sono già pronti”.

“Come risultati abbiamo toccato il punto più basso o quasi, ma deve essere così. Il patto – conclude Valente – lo facciamo ogni giorno quando andiamo a lavorare al campo. In momenti così difficili in pochi spogliatoi in cui sono stato c’è stata una reazione come la nostra. Dobbiamo chiuderci e guardare avanti positivi aggredendo ogni giornata”.