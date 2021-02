Boscaglia: “Siamo stati bravissimi. Vittoria per i tifosi”

PALERMO – Il Palermo torna alla vittoria dopo cinque giornate. Il Bisceglie deve inchinarsi al Palermo per 3-1 anche grazie alla doppietta firmata da Lucca.

Al termine della sfida Boscaglia si è detto contento della vittoria: “Questa è la nostra costante, a volte è stato anche il tallone d’Achille perché abbiamo subito ripartenza. Oggi però non è successo, la squadra ha dimostrato grande maturità perché il gol subito può tagliarti le gambe quando parti bene. Invece la squadra ha reagito benissimo”.

“Il gol subito mi sembrava in fuorigioco, l’ho rivisto. Ma se vuoi la squadra alta, queste cose possono succedere. Se facciamo tutto bene succede molto meno. Oggi – continua Boscaglia – siamo stati bravissimi, se ci abbassiamo per giocare in ripartenza non permettiamo agli avversari di ripartire ma poi è dura quando devi rimanovrare. È un rischio calcolato e preferiamo così”.

Oggi Boscaglia ha mandato in campo dall’inizio Mario Santana. Sull’argentino rosanero il tecnico si è espresso così: “Santana è un giocatore di qualità troppo superiore alla media in questa categoria. Purtroppo ha avuto dei problemi come l’infortunio, il Covid e poi la ripresa, ma è da qualche settimana che lo vediamo bene. È dentro con la testa. Settimana scorsa purtroppo non è partito con noi, ma l’abbiamo messo dentro perché quando ci dà garanzie viene preso in considerazione. Se lui sta bene è importante per noi. Oggi ha giocato a centrocampo, ha fatto una specie di mezzala e per come giochiamo è quello il suo ruolo”.

“Avere dei giocatori intercambiabili – continua il tecnico rosanero – è determinante. Di questi giocatori ne abbiamo, Rauti può fare sia l’esterno d’attacco che sterno di centrocampo o prima o seconda punta. Martin ha giocato un po’ meno, ma anche lui può fare anche la mezzala”.

Oggi la doppietta di Lucca è stata determinante: “Parlo anche di Saraniti perché non dimentico nessuno. Per Lorenzo è un buon momento, ma Andrea è un ottimo giocatore che ci darà una mano. Lucca è un giovane di vent’anni che deve ancora capire chi è e cosa può fare, ancora non riesce a dare il 100%. Ma è normale, ha un percorso di crescita che, secondo me, è ancora lunghissimo. Dobbiamo aspettarci momenti in cui non è in grandi condizioni, così come aspettarsi l’exploit che sta avendo adesso”.

La squadra rosanero, oggi, prima di raggiungere il Barbera è stata incoraggiata dai propri tifosi: “Ci hanno dato una grandissima spinta e li ringraziamo. È stato emozionante quello che hanno fatto. La vittoria è soprattuto per loro. Quando arrivi fuori dall’Hotel e vedi tutta quella che gente che ti incita ti viene la pelle d’oca, hanno dato qualcosa in più ai giocatori. È una vittoria loro, ma noi dobbiamo continuare a lavorare così”.