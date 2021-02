Catania di misura, Virtus Francavilla piegata 1-0

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Il Catania torna al successo battendo la Virtus Francavilla grazie ad un penalty realizzato da Dall’Oglio alla mezzora della ripresa ed assegnato dal direttore di gara, per una fallo di Sparandeo sullo sgusciante Golfo, dopo un rapido consulto col suo collaboratore di linea Torresan. Non è stata una bella partita quella disputata dai rossazzurri, forse al di sotto delle aspettative. Soprattutto nel primo tempo, sono stati gli ospiti a menare le danze, forti di un centrocampo meglio organizzato. Pochissime le occasioni da rete, con il reparto offensivo etneo apparso spuntato. Nella ripresa, Raffaele ha operato alcuni “cambi” che hanno contribuito a conferire un pizzico di verve in più. La svolta è arrivata poco prima della mezzora, con il rigore che ha deciso il match. Merito anche di Confente che, subito dopo il vantaggio rossazzurro, ha salvato la sua porta con una parata prodigiosa sulla conclusone ravvicinata di Maiorino. I tre punti consentono a Silvestri e compagni di scalare la classifica, nell’imminenza di un doppio confronto a Terni, mercoledì prossimo, e contro il Bari al “Massimino” domenica 21.

CATANIA (3-4-1-2) – Confente, Sales, Giosa, Silvestri (k), Albertini, Welbeck, Rosaia (dal 12°s.t. Maldonado), Zanchi (dal 9°s.t. Pinto), Golfo, Reginaldo (dal 12°s.t. Dall’Oglio), Di Piazza(dal 28°s.t. Sarao).

A disposizione: Martinez, Tonucci, Claiton, Lo Duca, Izco, Manneh, Vrikkis.

Allenatore: Giuseppe Raffaele.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) – Costa, Calcagno, Caporale, Sparandeo, Di Cosmo, Tchetchqua, Franco, Castorani(dal 23°s.t. Zenuni), Nunzella (k), Ciccone (dal 40°s.t. Adorante), Vazquez.

A disposizione: Crispino, Negro, Delvino, Celli, Pambianchi, Mastropietro, Maiorino, Carella.

Allenatore: Bruno Trocini.

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Assistenti: Alberto Zampese e Andrea Torresan (entrambi di Bassano del Grappa).

IV Uomo: Luigi Catanoso (Reggio Calabria).

Reti: 30°s.t. Dall’Oglio (CT) su rigore.

Ammoniti: Zanchi (CT); Pinto (CT); Dall’Oglio (CT); Tchetchoua (VF);

Espulsi: //

Indisponibili: Piccolo, Russotto, Volpe, Calapai (CT).

Diffidati: Albertini, Sales e Silvestri (CT); Mastropietro, Castorani, Vazquez, Nuzzella e Zenuni (VF).

NOTE : Le squadre osservano un minuto di raccoglimento in memoria di Grazia Codiglione, vedova di Angelo Massimino, che fu presidentessa del Calcio Catania dal 1996 al 2000. La formazione rossazzurra gioca col lutto al braccio.

primo tempo (0-0)

13° tiraccio senza pretese di Silvestri;

18° colpo di testa centrale di Silvestri;

19° conclusione dalla distanza di Welbeck: forte e centrale;

39° gran diagonale di Zanchi che Costa devia miracolosamente in corner;

45° concessi 2 minuti di recupero;

46° timida protesta dei rossazzurri per un presunto tocco di mani in area: l’arbitro sorvola;

47° uno scialbo primo tempo, privo di emozioni, finisce a reti inviolate.

secondo tempo (1-0)

3° sul cross di Reginaldo, Franco rischia l’autogol con un colpo di testa che manda il pallone contro il palo esterno della sua porta!

4° la successiva punizione calciata da Reginaldo non sortisce effetti perché il tiro del numero 10 sbatte contro la barriera avversaria;

9° nel Catania, Zanchi lascia il posto a Pinto;

12° nel Catania, Dall’Oglio e Maldonado subentrano a Rosaia e Reginaldo;

23° nella Virtus Francavilla, Zenuni rileva Castorani;

28° nel Catania, Sarao prende il posto di Di Piazza;

28° nella Virtus Francavilla, Maiorino subentra a Tchetchoua;

29° Golfo travolto da Sparandeo: rigore per il Catania!

30° dagli 11 metri, Dall’Oglio spiazza Costa: Catania in vantaggio. 1-0 !

32° Confente salva la sua porta sulla conclusione ravvicinata di Maiorino;

35° colpo di testa di Di Cosmo: pallone a lato;

40° nella Virtus Francavilla, Ciccone lascia il posto ad Adorante;

45°concessi 4 minuti di recupero;

49° finisce 1-0!