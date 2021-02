Catania, Raffaele ambizioso: “Dobbiamo fare punti”

CATANIA – “Col Virtus Francavilla sarà una sfida importante, affrontiamo una squadra in salute che negli ultimi due mesi ha risalito la china in classifica e ha fatto delle partite importanti per quel che riguarda risultati e prestazioni”. Presenta così il prossimo impegno del suo Catania il tecnico Giuseppe Raffaele. L’allenatore della compagine etnea ha poi proseguito: “Sarà la prima di una serie di partite consecutive che ci attendono ma dobbiamo concentrarci solo su questa. Hanno uno stato di salute da primi posti, ci attende una gara tosta, ma noi vogliamo continuare nel nostro percorso. La Virtus Francavilla è cresciuta durante il campionato e ha un attacco temibile, oltre a dei centrocampisti che hanno feeling col gol. Da tre anni lavorano con lo stesso allenatore e ha una filosofia di gioco ben precisa”.

Raffaele non vuole cali di concentrazione, con i rossazzurri he fin qui stanno facendo un campionato – probabilmente – al di sopra delle aspettative: “Siamo una squadra che ruota su un collettivo, poi ci sono le individualità che possono fare bene. Ma se manca la prestazione come a volte è successo, allora facciamo fatica. La nostra forza è entrare in campo cercando di esaltare quelle che sono le nostre qualità all’interno di un contesto di gioco. Dobbiamo però giocare tutti con la stessa idea. Tutti gli avversari hanno qualità ma io mi preoccupo più dello stato di salute della mia squadra rispetto agli avversari. Ogni partita ha le sue problematiche”.

Infine, sulla classifica il tecnico del Catania ha concluso: “Questo campionato dice che tra la dodicesima e la quarta in classifica ci sono nove punti. Noi dobbiamo fare punti e prestazione, è il momento di essere squadra ambiziosa. È un campionato molto equilibrato dove la costanza di rendimento può permettere di essere ambiziosi. Questo è quello che dobbiamo fare in vista di queste partite consecutive”, ha chiosato Raffaele.