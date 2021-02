Don Carlo Misilmeri, Cottone: “Si sta cercando di forzare”

MISILMERI – “Siamo ancora in attesa perché il presidente Morgana ha portato avanti una serie di tesi e di ipotesi che ci permettano di far ripartire il campionato”. Questo il commento di Antonio Cottone, presidente della Don Carlo Misilmeri, in merito al campionato di Eccellenza fermo praticamente da inizio stagione. “Il problema sta nelle tempistiche perché ormai stiamo andando verso marzo e noi siamo fermi alla sesta giornata del girone d’andata e non riusciremmo a disputare 24 giornate – ha spiegato Cottone ai microfoni di Trm -. Si sta cercando di forzare e di fare un campionato di sola andata. A quel punto le squadre dalla prima all’ottava farebbero i playoff per salire in D, mentre dalla nona alla sedicesima i playout salvezza. Questo è quello che abbiamo chiesto per cercare di concludere un campionato che è strettamente collegato alla Serie D. La richiesta fatta è di rendere il campionato di Eccellenza di interesse nazionale”, ha concluso il numero una della Don Carlo Misilmeri.