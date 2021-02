Madri, compagne, sorelle e figlie picchiate: tre denunce

Progetto dei carabinieri per assistere donne vittime violenze

TRAPANI – Donne vittime di aggressioni da parte di padri, compagni e fratelli. E’ quanto emerge dagli ultimi interventi dei carabinieri in provincia di Trapani. I militari a Castellammare del Golfo hanno denunciato un alcamese di 37 anni accusato di lesioni personali aggravati che nel corso di una lite ha fratturato il piede alla sua compagna.

A Petrosino è stato denunciato un padre di 49 anni che ha picchiato la figlia di 23 anni trasportata al pronto soccorso dai sanitari del 118 dopo l’ennesima lite. E’ stata la giovane a chiamare i militari per denunciare l’aggressione.

A Mazara del Vallo hanno eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal tribunale di Marsala nei confronti di un uomo di 68 anni che ha aggredito più volte la sorella e la madre anziana. I militari invitano le donne a rivolgersi alla “rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere”, composta da personale appositamente addestrato, ed ha avviato con successo il progetto denominato “Una stanza tutta per sé”, in collaborazione con l’associazione “Soroptimist International d’Italia”, che consiste nell’allestimento – grazie al contributo dell’associazione- di locali idonei all’ascolto protetto di donne e minori vittime di violenza. La cronaca, recente e non, impone la massima attenzione.