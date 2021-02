Non si fermano all’alt e speronano un’auto: 2 arresti a Messina

MESSINA – I poliziotti delle Volanti nella serata di ieri hanno arrestato in flagranza due messinesi, di 41 e 31 anni, ritenuti responsabili del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso. Sono stati inoltre denunciati per lesioni personali.

Gli agenti hanno incrociato in via Palermo un’autovettura e hanno intimato l’alt con i dispositivi acustici e visivi, ma i due non si sono fermati, dandosi alla precipitosa fuga in direzione Viale Giostra. Ne è scaturito un lungo inseguimento, terminato solo dopo che il veicolo ha speronato un’altra automobile e successivamente si è ribaltato

I due sono stati pertanto bloccati e perquisiti, con gli agenti che hanno trovato all’interno del mezzo diverse bottiglie di birra e una di vino.

I due arrestati hanno riportato ferite e sono stati accompagnati dal personale del 118 al Policlinico Universitario, dove sono stati refertati con prognosi rispettivamente di 15 e 5 giorni.

Nella circostanza, uno degli operatori della Polizia di Stato, avendo riportato ferite è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Piemonte”, dove è stato refertato con una prognosi di 8 giorni per duplice ferita da taglio alla mano. Infine, anche la conducente dell’auto speronata, ha riportato ferite guaribili in 10 giorni per trauma cranico commotivo e trauma cervicale.

Gli arrestati si trovano adesso agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.