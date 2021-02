Palermo-Bisceglie, Papagni: “Rosa hanno giocatori di livello”

BISCEGLIE – “A Palermo si vedrà un Bisceglie con più idee, ma sempre limitate. C’è una conoscenza migliore rispetto all’inizio, cercheremo di essere elastici anche durante la gara”. Presenta così la sfida col Palermo il tecnico del Bisceglie, Aldo Papagni. La formazione pugliese è in grave difficoltà di classifica e quella contro rosanero potrebbe essere una delle sfide determinati per rilanciarsi in chiave salvezza. Intervenuto in conferenza stampa Papagni ha poi proseguito: “Cosa temo del Palermo? Basta vedere l’organico. Tutti i giocatori sono di livello superiore, l’allenatore è uno dei più preparati del calcio professionistico. Se pensiamo a quali sono le loro risorse non dovremmo partire. Invece è giusto che in ogni gara ci siano tantissime possibilità anche per noi. La delusione dei rosa è un fatto negativo, ma per noi, non per loro. Probabilmente ci sarà una reazione”, ha concluso il tecnico del Bisceglie.