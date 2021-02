Servizi pagati in bolletta e non resi? “Esposto ai pm sull’Amap

Il coordinamento palermitano di “No Europa- Per l’Italia- Italexit con Paragone” ha deciso di presentare un esposto alla Procura sulla gestione dei servizi Amap. A firmarlo è l’avvocato e coordinatore Andrea Piazza. Si chiede di accertare se l’Amap abbia preteso pagamenti per servizi non resi.

“Dal contenuto e dalla documentazione dell’esposto penale e dal contenuto di alcuni articoli giornalistici per ammissione dei rappresentanti dell’azienda è imposto a tutti gli utenti il pagamento in fattura – si legge in una nota – anche delle voci per servizi inesistenti per depurazione e dove è inesistente la linea anche della voce Fognatura, con grave pregiudizio economico dell’utenza che da tempo è sottoposta al pagamento di prestazioni inesistenti”.

Da qui la richiesta alla Procura “di aprire un fascicolo di indagine sulla notitia criminis per valutare se la condotta posta in essere dall’azienda municipalizzata Amap Palermo consistente nella pretesa di pagamento in bolletta di voci per servizi inesistenti integri i presupposti

di illecito penalmente rilevante adottando al contempo ogni utile provvedimento funzionale a scongiurare la reiterazione di reato nell’emissione delle successive bollette di fornitura”.