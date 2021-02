Stasera in Tv serata da San Valentino

Stasera in tv sarà possibile prendere visione di una vastissima programmazione: cinema, telefilm, commedie e polizieschi. Verrà trasmesso un programma musicale che celebra l’amore in occasione della vigilia di San Valentino; ritorna anche Maria De Filippi, in prima serata, con “C’è posta per te”.

Su RAI 1, alle 21.25, verrà trasmesso “A grande richiesta – Parlami d’amore”, un programma in cui l’amore viene celebrato in tutte le sue forme. Attraverso il linguaggio della musica, l’amore per sempre, l’amore perduto, l’amore impossibile e l’amore a prima vista verrà raccontato dalla voce di interpreti molto amati.

Su RAI 2, alle 21.05, verrà trasmesso il diciottesimo episodio della seconda stagione di “F.B.I. – Il sogno americano”. La squadra dell’F.B.I. riesce a portare in salvo ventisei bambini rapiti, riuscendo ad arrestare il rapitore.

Su RAI 3, alle 21.45, verrà trasmessa la commedia “Io sono tempesta”. Marco Giallini interpreta Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro. Vive in hotel deserto, immenso e pieno di letti, in cui non riesce a chiudere occhio.

Su RETE 4, alle 21.22, verrà trasmessa la commedia “I due superpiedi quasi piatti”, con Terence Hill e Bud Spencer. Due disoccupati riescono, casualmente, ad arruolarsi in polizia. Nonostante la scelta di metodi poco convenzionali, i due riusciranno molto bene in questo lavoro.

Su CANALE 5, alle 21.20, verrà trasmesso “C’è posta per te”, lo Show condotto da Maria De Filippi. Protagonisti del programma sono i sentimenti e le emozioni delle persone comuni, raccontate dalla De Filippi.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso “Cattivissimo me 3”. Gru e Lucy vengono licenziati dalla Lega Anti Cattivi. Gru, allora, inizia a riflettere sul proprio futuro e quando si ritrova nel bel mezzo di una grave crisi d’identità, scopre di avere un gemello di cui ignorava l’esistenza. Il fratello gemello si chiama Dru, un uomo facoltoso che non vede l’ora di calcare le cattive orme di suo fratello, allo scopo di formare un duo di cattivissimi ladri. Gru ricadrà ancora una volta nella malvagità.

Su TV8, alle 21.30, verrà trasmesso “Un amore inaspettato”. Julia e Sydney, amiche di lunga data, decidono di partire per un weekend all’insegna del divertimento. Le cose si mettono male quando, durante una rissa in un bar, le due amiche vengono condannate a prestare servizi sociali per la comunità. La nuova esperienza determinerà un cambiamento nelle loro vite.

Su IRIS (canale 22), alle 21.00, verrà trasmesso il film poliziesco “Prisoners”. Nel giorno del ringraziamento, due bambine spariscono senza lasciare tracce. Il padre di una delle due bambine, insieme al detective Loki, intraprende una caccia all’uomo.