Cep, quei ragazzi per strada “senza un obiettivo” VIDEO

PALERMO – Sono stati due ragazzini di dodici anni ad appiccare l’incendio che, lo scorso 2 gennaio, ha danneggiato l’asilo Peter pan al Cep di Palermo. Nel quartiere c’è sdegno e preoccupazione per un gesto che danneggia bambini e famiglie. “Ci sono tantissimi ragazzi per strada senza nessun obiettivo nella vita”, ci dice un residente. Dopo il rogo, in tutta l’area sono stati potenziati i controlli delle forze dell’ordine, e anche l’associazione nazionale Guardia boschi ha inviato una delegazione di volontari per presidiare l’asilo. Guarda il video.