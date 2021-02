Colantuono: “Palermo merita grande calcio, non la Serie C”

PALERMO – “Il Palermo dovrà trovare un equilibrio stabile quella piazza merita il grande calcio visto con Zamparini: non può vivacchiare in Serie C”. A dirlo è Stefano Colantuono, ex allenatore del Palermo. Il tecnico romano ha guidato i rosanero in due occasioni nella stagione 2007-2008. Intervistato da Tuttomercatoweb, Colantuono ha commentato l’attuale momento della formazione di Roberto Boscaglia, ieri vittoriosa per 3-1 contro il Bisceglie: “Quest’anno ha avuto un periodo travagliato e ha trovato davanti la Ternana che non molla di un centimetro: per come stanno le cose dovrà mirare al secondo posto in classifica e puntare tutto sui playoff”.