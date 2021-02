È morto Enrico Greppi ‘Erriquez’, fondatore della Bandabardò

E’ morto nella sua abitazione di Fiesole Enrico Greppi, in arte

Erriquez, volto e anima della Bandabardò. A confermare la

notizia è stato il suo manager Francesco Barbaro, al suo fianco

sin dagli esordi. L’artista combatteva con un brutto male da

tempo, ma la sua riservatezza e la sua energia non avevano mai

permesso di far trasparire nulla all’esterno. Con la Bandabardò

aveva da poco festeggiato i 25 anni di carriera. (ANSA).