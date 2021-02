Il maltempo flagella l’Italia, mille interventi nelle ultime 24 ore

Sono oltre mille gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutta Italia nelle ultime 24 ore in seguito all’ondata di maltempo che ha portato piogge, neve e forte vento su buona parte del paese e in particolare sulle regioni del centrosud. Le situazioni più critiche si sono registrate in Campania, specie nelle provincie di Napoli e Salerno, con oltre 300 interventi per alberi pericolanti, rimozione ostacoli e ripristino della viabilità, e in Toscana, dove sono stati svolti 310 interventi, soprattutto tra le province di Firenze e Prato. Un centinaio sono invece gli interventi in Emilia Romagna, in particolare nelle province di Bologna e Forli, e in Abruzzo, dove le forti nevicate hanno determinato problemi di viabilità anche in autostrada e le squadre sono state impegnate per la messa in sicurezza di strutture pericolanti. Interessate dal maltempo anche l’Umbria, dove ci sono state 130 operazioni di soccorso, e le Marche, con 150 interventi per le abbondanti nevicate nelle province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata. (ANSA).