Nuovo governo alla prova del Covid, ecco quali zone cambiano colore

Scattano da oggi i cambi di “colore” in alcune regioni, con il governo che boccia la richiesta della Liguria di posticiparli di 24 ore per salvare i pranzi di San Valentino. La regione diventa arancione insieme ad Abruzzo (con Chieti e Pescara zone rosse per decisione del governatore), Toscana e la provincia di Trento. Resta incerta la riapertura allo sci da domani. La Val

d’Aosta spera di diventare “zona bianca”. Nelle città è allarme assembramenti. Nelle ultime 24 ore stabile il numero di nuovi casi (13.532), le vittime (311) e il tasso di positività, al 4,6%. Si rafforza l’impegno sui vaccini.