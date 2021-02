Palermo-Bisceglie, Papagni: “Rosanero avvelenati”

CALCIO - SERIE C

PALERMO – “I ragazzi hanno lavorato tanto contro una squadra avvelenata, bisognosa di punti come noi”. Questo il pensiero di Aldo Papagni, allenatore del Bisceglie, dopo la sconfitta per 3-1 al Barbera contro il Palermo. “Sul punto di vista dell’impegno abbiamo fatto bene, siamo andati in vantaggio ma dopo abbiamo subito molto“.

Papagni proseguendo il commento della gara contro la formazione di Boscaglia ha poi sottolineato: “Nella ripresa, invece, abbiamo controbattuto colpo su colpo ma non siamo stati fortunati nei rimpalli, come invece è accaduto a loro in due dei tre gol. Altra rimonta subita? Dal punto di vista psicologico è sempre un fatto negativo, dobbiamo recuperare subito, i tempi sono ristretti e si gioca subito – ha concluso l’allenatore del Bisceglie -. Oggi abbiamo cominciato bene, facendo densità, avremmo dovuto gestire meglio qualche ripartenza”.