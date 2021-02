Torrenova sconfitta in trasferta: Sangiorgese si impone 96-80

Dopo 33’ di buon livello, crolla nel finale la Fidelia Torrenova, che al PalaBertelli di San Giorgio gioca bene ma viene battuta dalla Sangiorgese per 96-80. Dopo un ottimo primo tempo, la Cestistica cala nel finale complice la lunga trasferta e le incredibili percentuali locali dopo il rientro dagli spogliatoi (alla sirena finale 62% da 2 e 50% da 3).

Le aquile conducono anche in doppia cifra di vantaggio nel primo tempo, rimangono a contatto in difficoltà, ma nel finale crollano complice la stanchezza. Non bastano i 24 punti di capitan Di Viccaro con 7/9 da 3, i 13 di Lasagni e Gloria ed i 12 di Perin.

La squadra di coach Condello soffre la velocità di Bianchi in avvio (5 punti ad aprire la gara) e la fisicità dei lunghi avversari (Toso imperversa sotto le plance), ma risponde con buone percentuali al tiro e conclusioni in ritmo. Dopo il 9-2 locale in avvio, Klanskis mette la bomba del -4, capitan Di Viccaro per il -3 e Galipò accorcia al -1 dalla lunetta. Bargnesi sblocca la Sangiorgese, ma Gloria ai liberi e Perin firmano il sorpasso sul 13-14 al 6’. Galipò allunga al +3, poi la transizione Galipò-Gloria per il +5. Bianchi accorcia subendo il fallo, ma alla fine dei primi 10’ è 18-20.

Lasagni apre il secondo quarto dalla lunga distanza, poi Galipò segna e realizza dalla lunetta il +6 (20-26) al 12’. San Giorgio è in difficoltà, così Perin continua a martellare la retina ospite e Mazzullo dalla lunetta fa 1/2. I locali però non vogliono mollare, ed il trio Picarelli-Toso-Berra riportano San Giorgio al -2. Coach Condello chiama timeout e al rientro Ferrarotto in pentrazione e Lasagni dalla lunga distanza riallungano. Il solito Picarelli riporta al -6, ma ancora Ferrarotto e Lasagni da 3 punti trovano il canestro, poi Gloria da sotto firma il +10 ed infine Berra, da 3 punti, manda tutti al riposo lungo sul 38-45.

Bianchi, Picarelli e Bargnesi aprono il secondo tempo riportando la Sangiorgese al -1, Gloria risponde da sotto canestro così come Berra ma ancora Bianchi dalla lunetta trova la parità a quota 47. Perin e Berra trovano con continuità il canestro, Bianchi sotto le plance impatta ancora sul 54-54, poi Di Viccaro con 6 punti di fila e la coppia Mazzullo-Lasagni dalla lunetta per il +6 ospite. Berra, Bianchi e Picarelli accorciano nuovamente al -1, poi una bomba di Bianchi manda tutti sul 68-66 all’ultimo quarto.

Nell’ultimo quarto Bargnesi, Bianchi e Dieng imperversano, mentre Di Viccaro con alcune triple prova a non mollare. Pesantissima tripla dall’altro per il 74-69. La Sangiorgese è però in fiducia, mentre Torrenova soffre e non

trova il canestro lasciandosi scappare definitivamente la gara.

Sangiorgese Basket – Fidelia Torrenova 96-80 (18-20; 38-45; 68-66)

Sangiorgese Basket: Bianchi 26 (7/12, 3/7), Bargnesi 21 (2/4, 5/7), Picarelli 17 (6/7, 0/1), Berra 15 (2/3, 3/4), Toso 9 (3/5), Dieng 8 (3/4, 0/2), Artuso (0/1, 0/1), Fragonara (0/1), Dushi, Pisoni ne, Codato ne, Cassinerio ne. Coach: Quilici

Fidelia Torrenova: Di Viccaro 24 (0/1, 7/9), Lasagni 13 (0/2, 3/6), Gloria 13 (6/13, 0/1), Perin 12 (2/3, 2/4), Galipò 7 (2/3, 0/1), Ferrarotto 5 (1/3, 1/3), Klanskis 3 (1/1 da 3), Mazzullo 3, Bolletta (0/2), Saccone ne. Coach: Condello