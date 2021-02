Tremestieri Etneo, Attiva Sicilia aderisce al progetto di Nicosia

“Al nostro progetto civico per Tremestieri Etneo aderisce anche Attiva Sicilia”. Così Santo Nicosia che in questi giorni è al lavoro per definire la lista per le prossime elezioni comunali.

“Nel nostro simbolo – spiega Nicosia – oltre ai loghi Nuovaluce su Tremestieri e Le Api Unità Siciliana, c’è anche quello di Attiva Sicilia. Al nostro fianco ci sarà la parlamentare regionale Angela Foti, con la quale abbiamo trovato una intesa politico-programmatica e concordato un percorso comune. La presenza di Attiva Sicilia si inserisce perfettamente nel nostro progetto civico che mira ad offrire una alternativa alla comunità di Tremestieri Etneo.

Nelle prossime ore saranno ufficializzati tutti i nomi dei candidati e le eventuali alleanze, sulle quali stiamo ancora lavorando. In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di registrare un malcontento generale nei confronti dell’attuale amministrazione e un rinnovato interesse politico da parte della comunità nei confronti del nostro programma, già anticipato prima dello stop elettorale dello scorso anno. Oggi, ancora con maggiore consapevolezza, siamo convinti che è necessario un cambio di passo e che vi sono tutte le condizioni per un nuovo modello amministrativo”.