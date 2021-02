Festa di compleanno in un locale: venti multati a Trapani

TRAPANI – I furbetti del party non autorizzato avevano organizzato una festa di compleanno all’interno di un centro ludico, in violazione delle norme anti covid, ma ad interrompere i festeggiamenti ci hanno pensato i carabinieri. Impegnati in un servizio di controllo del territorio con il supporto del personale della Stazione Carabinieri di Trapani-Borgo Annunziata e dei militari del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte della centrale operativa i Carabinieri sono andati a fare un controllo in un noto centro ludico del capoluogo riscontrando la presenza di 20 adulti e parecchi bambini: era evidente la situazione di assembramento. Visto il mancato rispetto della vigente normativa finalizzata a tutelare la sicurezza e la salute pubblica i 20 partecipanti alla festa sono stati identificati e raggiunti da sanzioni amministrative da 400 euro ciascuno. Anche il titolare della struttura ricreativa è stato multato. Nei suoi confronti, è stato anche avviato il procedimento di sospensione provvisoria dell’attività per la durata di 5 giorni.