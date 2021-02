L’assassinio della ristoratrice: i risultati sulle ecchimosi di Colesnicenco

CATANIA – “E’ possibile sostenere con elevato criterio di credibilita’ scientifica o di probabilita’ logica” che le “ecchimosi” riscontrate “rappresentino la espressione di un trauma di natura contusiva, compatibile con le dichiarazioni rese dalla indagata nel corso dell’interrogatorio dell’udienza di convalida e quindi compatibili con una azione meccanica contusiva ad opera di terzi anche con mezzi di offesa naturali (mani-piedi)”.

E’ la conclusione del medico legale nominato dal Gip Andrea Filippo Castronuovo di redigere una perizia su esiti di ferite su Ghiulea Georgeta Colesnicenco, la 47enne romena fermata il 4 febbraio scorso dalla polizia per l’omicidio di una 42enne colombiana, colpita mortalmente con una coltellata all’addome, a Catania il giorno prima durante una lite tra vicini di casa.

Il medico

Secondo il dottore Cataldo Raffino le contusioni che la donna, detenuta in carcere a Palermo, aveva a livello dello sternocleidomastoideo sinistro, della regione toracica sinistra e della superfice interna coscia sinistra per il loro “aspetto cromatico” sono “circoscrivibili in un unico momento temporale” e “compatibili temporalmente con i giorni per i fatti per cui si procede”.

L’avvocato

Secondo il legale della fermata, l’avvocato Pietro Ivan Maravigna, e’ la dimostrazione della tesi della legittima difesa sostenuta dalla sua assistita. La perizia e’ stata gia’ notificata alle parti, ma l’udienza per la sua acquisizione, prevsita per oggi, e’ stata rinviata al prossimo 23 febbraio per consentire la partecipazione dell’indagata, che e’ in isolamento per misure prevenzione anti Covid adottate al carcere Pagliarelli di Palermo. (ANSA).