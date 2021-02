Neve e gelo su tutta l’Italia: alcuni sindaci chiudono le scuole

Neve e gelo su tutta l’Italia. Alcuni sindaci chiudono scuole. Super-lavoro per i vigili del fuoco. A Cortina il termometro ha fatto segnare -14 gradi. L’ondata di gelo, accompagnata da precipitazioni nevose, che ha sferzato l’Italia ha continuato a provocare disagi ed alcuni sindaci, soprattutto nel centro-sud, hanno deciso per precauzione di tenere oggi le scuole chiuse. Istituti chiusi a causa del maltempo a Potenza, Altamura nel Barese, Lanciano in Abruzzo, Pietracatella in Molise. Ma decisioni simili potrebbero essere prese da altri enti locali nelle prossime ore, vista l’impraticabilità delle strade in diversi paesi del centro-sud.

C’è stato anche ieri un intero paese senza acqua corrente per la rottura delle pompe di sollevamento causata dal ghiaccio. E’ accaduto a Caggiano, nel Salernitano, 2.700 abitanti. A Napoli invece le piogge prolungate hanno provocato la caduta di un pezzo di cornicione di un immobile della Curia; nessun ferito grazie anche al fatto che l’incidente è accaduto di notte. Allerta meteo, dalla Protezione Civile, per le nevicate anche a quote basse, su Molise, Basilicata e Puglia. Ma un’allerta per il rischio ghiaccio è stata segnalata anche in Emilia Romagna e in Toscana.