Palermo, si pensa alla Turris: Boscaglia fa i conti con le assenze

La sfida vinta contro il Bisceglie è già alle spalle. Il Palermo deve pensare alla gara contro la Turris in programma mercoledì alle 15, ma dovrà farlo con qualche assenza.

In campo non ci sarà sicuramente Luperini perché squalificato dopo il cartellino giallo rimediato nell’ultimo turno. A lui dovrebbe aggiungersi Odjer, assente nelle ultime gare per un fastidio al ginocchio ma sulla via del recupero e potrebbe essere in gruppo per il match di domenica contro il Catanzaro. Gli unici disponibili in questo reparto del campo saranno dunque Palazzi, che sta trovando continuità come difensore ma con il rientro di Marconi potrebbe ritornare nel suo ruolo, Martin, De Rose, che deve stare attento a non rimediare l’ennesimo cartellino giallo perché è già in diffida, Broh ed eventualmente Santana, schierato mezzala sabato scorso.

Detto del rientro di Marconi, le assenze sono ancora una volta sugli esterni cosa che capita da inizio stagione. Corrado non sembra essere ancora al meglio ma dovrebbe partire con il resto della squadra, Almici, che era rientrato contro l’Avellino, ha avuto un nuovo problema che gli ha fatto saltare l’ultimo turno e potrebbe esserci mercoledì ma non dal primo minuto. Sicuro assente sarà Doda che si è fermato venerdì e rischia uno stop lungo.