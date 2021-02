Un copricapo per imparare a differenziare: un concorso dell’ex Provincia

PALERMO – Un copricapo per imparare a differenziare carta, vetro, plastica e metalli.. Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo parteciperanno a un concorso di idee promosso dalla Srr Palermo Area Metropolitana, la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.

I giovani, singolarmente o in gruppo, dovranno realizzare quattro originali copricapo nelle diverse tipologie di rifiuti: carta – cartone, vetro, plastica e metalli. Saranno poi indossati da testimonial prescelti per la campagna di comunicazione nel territorio di Palermo, Bando Anci-Conai. “Fai la raccolta Differenziata. Mettitelo in testa!” è il titolo del progetto articolato in una serie di attività di informazione e comunicazione rivolte alle scuole in modo che i ragazzi diventino “attori del cambiamento di prospettiva rispetto ai temi ambientali”.

Il rispetto e quindi la difesa dell’eco-sistema passa anche da una corretta raccolta differenziata quotidiana sia a scuola che a casa, dal riuso, anche creativo di materiali e oggetti, limitandone lo spreco. Al progetto primo classificato la Srr Palermo Area Metropolitana attribuirà un premio di mille euro. L’idea premiata dovrà essere realizzata dall’autore entro il 6 aprile. “Questa iniziativa dimostra ancora una volta l’attenzione nei confronti di una istituzione che forma non solo artisti, ma anche professionisti dell’arte – dice Umberto De Paola, direttore dell’Accademia – e testimonia la presenza sempre più radicata nel territorio di una delle Accademie storiche d’Italia”. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate o consegnate entro il 12 marzo. Una commissione giudicatrice valuterà la qualità degli elaborati anche ai fini della realizzabilità ed efficacia della comunicazione dell’idea