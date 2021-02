CATANIA – “Siamo felici di riconsegnare alla cittadina di Aci Trezza un porticciolo che ritrova decoro e ordine. Si sono infatti concluse le operazioni di bonifica dello scalo dei Malavoglia volute dal Governo Musumeci e coordinate dal Genio civile di Catania. Abbiamo recepito le richieste di intervento che ci erano arrivate dai cittadini anche via social network, nonché dall’Amministrazione comunale di Aci Castello, per liberare lo scalo di alaggio da carcasse di imbarcazioni, rifiuti e vecchie invasature abbandonate. La bonifica di Aci Trezza fa seguito all’analogo intervento attuato dalla Regione per la pulizia dei fondali al porticciolo di Ognina, a Catania, e verrà replicata in diversi altri piccoli porti delle coste siciliane. Diamo seguito all’impegno assunto dal presidente Nello Musumeci su recupero e rilancio delle infrastrutture portuali della Sicilia, a partire da uno dei luoghi più noti e amati al mondo della provincia di Catania, il porto della Riviera dei Ciclopi”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito della conclusione della bonifica del porticciolo di Aci Trezza, nel Comune etneo di Aci Castello, coordinata dal Genio civile di Catania.