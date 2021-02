Con la moto contro il tram: due feriti gravi in viale Michelangelo

Due giovani trasportati con codice rosso in ospedale

PALERMO – Drammatico incidente in viale Michelangelo a Palermo: due persone a bordo di uno scooter si sono scontrate con un tram. I due, un 17enne e un 19enne, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati rispettivamente a Villa Sofia e all’ospedale Ingrassia. Le loro condizioni sono apparse subito gravi ed è stato necessario il trasporto con codice rosso. Inevitabili i disagi alla linea del tram, rimasta ferma per consentire agli agenti dell’infortunistica di eseguire i rilievi e accertare le responsabilità dello scontro. Le indagini sono in corso.