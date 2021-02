Discariche a cielo aperto a Palermo: prosegue la raccolta straordinaria

PALERMO – La promessa fatta dal presidente della Rap è di “liberare presto Palermo dall’ennesima emergenza rifiuti”. E così proseguono gli interventi di raccolta straordinaria che domani mattina riguarderanno via Villagrazia alta (angolo via Belmonte Chiavelli), via Rondini e via Comico. Ma nonostante le due ore di straordinario obbligatorio, rimane in corso lo stato di agitazione degli operai quindi restano ancora diverse le zone in cui sono presenti cumuli di spazzatura per terra.

Uno degli interventi di rimozione da parte della Rap

La rimozione è in programma nei prossimi giorni a Bonagia, zona Calatafimi alta, Villaggio Santa Rosalia, Falsomiele e Vergine Maria. In diverse aree la bonifica si sta svolgendo con l’aiuto delle pale meccaniche e mezzi speciali: impiegati fino a tre mezzi la mattina e uno in turno notturno seguito dal compattatore. In alcune zone sono stati rimossi anche gli ingombranti abbandonati illecitamente. Sono tonnellate i rifiuti in strada che sono stati raccolti da lunedì a oggi. in zona Sperone, Villa Tasca e nelle vie: Crisafulli, Favier, Pianell, Di Vittorio, Villagrazia e Sacco. Stanotte toccherà alle vie: Cosenz, Celona e Santuario da Cruillas.

Dall’incontro di lunedì pomeriggio tra il sindaco Leoluca Orlando, il vice sindaco Fabio Giambrone, l’assessore Sergio Marino, il segretario e il ragioniere generale, il dirigente del settore Ambiente Fiorino, i vertici della RAP e le Organizzazioni sindacali l’amministrazione ha confermato che “l’azienda è sana e deve proseguire nella raccolta differenziata e nell’innovazione del polo di Bellolampo, e contestualmente rispettando gli impegni assunti e obiettivi indicati dal Consiglio e dalla Giunta comunale”. Nei prossimi giorni l’azienda si riunirà con i sindacati per affrontare criticità funzionali e prospettive con riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali.