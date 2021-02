La pandemia e la strage dei medici: il bilancio sale a 319

I dati della Fnomceo che include tutti i medici in prima linea, compresi quelli richiamati in servizio

Salgono a 319 i medici deceduti a causa della pandemia da Covid-19. Lo si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo). L’elenco dei medici deceduti è costantemente aggiornato da parte della Fnomceo e include medici in servizio, medici in pensione o richiamati in servizio o comunque attivi per l’emergenza pandemica. (ANSA).