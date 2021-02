Palermo, Curva Nord inferiore contro la società FOTO

CALCIO - SERIE C

PALERMO – “Una posizione netta e chiara. Conto la società per il bene della città”.

Presa di posizione netta e chiara da parte della Curva Nord Inferiore, uno dei gruppi del tifo organizzato palermitano, che, con uno striscione esposto all’esterno del Barbera, rende noto tutto il proprio disappunto per l’operato della dirigenza del club di viale del Fante.

La posizione era era già stata resa chiara nelle settimane precedenti. Anche quelle vote erano apparsi striscioni di protesta, ma mai cosi palesi come quello apparso ieri.

La posizione del gruppo CNI è diversa da quella del gruppo della Curva Nord Superiore che ieri, così come fatto sabato scorso prima della sfida contro il Bisceglie, ha incitato la squadra che era in partenza per affrontare la trasferta di Torre del Greco dove affronterà la Turris.

In alto la foto dello striscione