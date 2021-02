Scienze infermieristiche, intesa tra l’Asp Trapani e Università di Palermo

PALERMO – Una firma che vale il futuro, quella che stamattina è stata apposta sull’intesa fra l’Università di Palermo e l’ASP di Trapani. Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, professor Fabrizio Micari, ed il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, dottor Paolo Zappalà, hanno infatti siglato un’intesa tra le due istituzioni finalizzata all’attivazione di un canale del Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Universitario di Trapani.

“La sigla di oggi rappresenta un’altra concreta azione che rende sempre di più il nostro Ateneo l’Università di tutta la Sicilia occidentale; il potenziamento delle sedi decentrate è infatti uno degli obiettivi che ho sempre messo ai primi posti nel corso del mio mandato rettorale – ha commentato il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari – Questa intesa con l’ASP è un ulteriore tassello in cui UniPa concorre allo sviluppo del territorio trapanese con l’attivazione di un nuovo percorso di studi che risponde alle esigenze formative dei giovani, a cui saranno fornite le conoscenze e le competenze necessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro in un settore professionale di enorme importanza”.

L’annuncio del nuovo corso in infermieristica era stato dato da Micari, durante un incontro al Polo universitario di Trapani, lo scorso dicembre. In quell’occasione il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo ha anche spiegato che, fra i tredici corsi di studio che andranno ad arricchire l’offerta formativa dell’Università degli studi di Palermo nel polo trapanese, è prevista l’attivazione anche di una specializzazione in “Ingegneria delle Tecnologie per il Mare”.



La necessità di una facoltà di specialistica nel Polo Universitario di Trapani era stata sollecitata, specialmente a seguito della prima ondata di Covid-19, dai sindaci del territorio ed in particolare da quello di Erice (dove, peraltro, ha sede proprio il Polo distaccato dell’Università di Palermo) e da quello di Trapani. “Sono molto contento perché con questa firma si conclude un percorso che ha visto l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani collaborare con l’Università di Palermo per restituire alle ragazze e ai ragazzi della provincia la possibilità di formarsi alla professione di infermiere senza essere costretti a dover andare lontano dal proprio luogo di vita. Lo ritengo senz’altro un fatto positivo che sono convinto contribuirà anche alla crescita occupazionale ed allo sviluppo dei servizi sanitari dell’intero territorio provinciale”. Così ha commentato il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Paolo Zappalà.



“Si tratta di un momento molto importante – ha sottolineato il prof. Antonio Piacentino, Presidente del Polo Universitario di Trapani – in quanto grazie alla forte volontà dell’Ateneo ed alla preziosa collaborazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale, i ragazzi potranno disporre, presso il Polo Universitario di Trapani, di un corso di Laurea in Infermieristica in grado di offrire loro, insieme ad un percorso formativo altamente qualificato, enormi sbocchi occupazionali che scaturiscono dalla necessità, oggi più che mai sentita nel nostro Paese, di giovani professionisti in ambito sanitario e, più in particolare, nel campo infermieristico”.