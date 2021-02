Stasera in Tv c’è la Champions (e anche Verdone)

Sfida tra superstar con in campo Paris Saint Germain e Barcellona.

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il pubblico potrà scegliere tra una molteplicità di programmi televisivi come la Champions League, commedie, show televisivi, giochi e programmi di approfondimento.

Stasera in Tv: commedia rosa su Rai uno

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, la commedia romantica di Heidi McLaughlin, dal titolo “Per sempre la mia ragazza”. Un cantante country decide di tornare nella sua città di origine per riconquistare il cuore di una ragazza, che vive in città e di cui è ancora innamorato.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, lo show “Stasera tutto è possibile”. Il conduttore Stefano De Martino farà divertire il suo pubblico con una molteplicità di prove divertenti, svolte da vari ospiti del programma, all’interno di una stanza con pavimento inclinato di 22 gradi.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.20, “Carta Bianca”, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. La conduttrice racconta temi di attualità e di politica, confrontandosi, in ogni puntata, con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Su Italia uno tornano le Iene

RETE 4 trasmetterà, alle 21.20, la ventesima puntata di “Fuori dal coro”, il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata di stasera, il conduttore metterà in luce l’analisi di Governo e dei suoi possibili scenari futuri.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.00, la Champions League. Stasera in tv in diretta dal Camp Nou, la squadra del Barcellona sfida la squadra del Paris Saint-Germain nell’andata degli ottavi di finale.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, “Le Iene Show” con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. È un programma satirico, informativo e irriverente fatto di servizi di cronaca, attualità, inchieste e interviste affidate agli inviati del programma.

Io & Marley, un cane cambia la vita

RAI MOVIE (canale 24) trasmetterà, alle 21.10, “IO & Marley”. Jenny e John, prima di intraprendere il percorso genitoriale, decidono di prendere un cane, un Labrador di nome Marley. Il cane si rivelerà un combina guai, stravolgendo le loro vite.

TV8 trasmetterà, alle 21.30, la commedia “Foto di famiglia”. Sylvie e Maggie vivono una situazione familiare molto simile: i mariti sono sempre in viaggio per lavoro e i figli, ormai grandi, presto lasceranno la propria casa. La stabilità familiare di entrambe muterà quando le loro figlie faranno amicizia durante una visita al collage, portandole a scoprire un segreto scioccante che minaccia di dividere per sempre le loro famiglie.

CINE 34 trasmetterà, alle 21.00, la commedia “Maledetto il giorno che t’ho incontrato” con Carlo Verdone. È la storia di un incontro dallo psicanalista tra un uomo e una donna, Bernardo, depresso, e Camilla, innamorata del dottore. Tra i due nascerà un rapporto di amicizia.