Trapani, sfida a Monferrato. Adeola: “Dobbiamo vincere”

La gara sarà è un recupero valido per la seconda giornata di campionato

TRAPANI – Questa mattina la 2B Control Trapani ha effettuato un allenamento di rifinitura al Pala Conad in vista della partita di domani contro la JB Monferrato (Pala Conad, ore 14.00), gara valida per il recupero della seconda giornata del girone di andata del campionato di Serie A2 Old Wild West – Girone verde.

Secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM ed in ottemperanza al protocollo

sanitario, l’intero “team squadra” si è sottoposto a tampone antigenico che è risultato per tutti negativo. Partita a porte chiuse.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente:

Tommy Pianegonda, Luciano Tartamella, Emmanuel Adeola, Hugo Erkmaa, Bogdan Milojevic, Gabriele Spizzichini, Curtis Nwohuocha, Andrea Renzi, Marco Mollura, Shonn Miller, Matteo Palermo, La Marshall Corbett.

Arbitri: MORETTI MAURO di MARSCIANO (PG); VALLERIANI DANIELE di

FERENTINO (FR); MAROTA GIAMPAOLO di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

(AP)

Questo il commento di Emmanuel Adeola in vista del match di domenica: “Contro Casale dobbiamo vincere perché vogliamo risollevarci in classifica. Sarà dura ma ci siamo allenati bene. Io sto facendo tanta esperienza, fino ad oggi non sono stato fortunato con gli infortuni ma adesso mi sento bene e mi farò sempre trovare pronto ogniqualvolta il coach avrà bisogno di me”.

Per questa sfida il roster della Pallacanestro Trapani sarà al gran completo.



Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP.