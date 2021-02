Catania, Ferraù: “Pagati gli stipendi, il sogno continua”

CATANIA – “400.000 euro di stipendi pagati. Nulla di più meritato! Nulla di più giusto! Tanto è costato oggi a SIGI il sogno che continua. Già qualche giorno fa, ulteriori centinaia di migliaia di euro di debiti, passati, della passata gestione, di chi c’era prima, di chi non pagava. Sarebbe stato meglio, questi, non averli. Tutto questo senza incassare nulla, in silenzio, senza alcun clamore, con un immenso sacrificio”. A scriverlo sul suo profilo Facebook è l’avvocato Giovanni Ferraù sottolineando gli ultimi passaggi effettuati dalla società proprietaria del Catania, in attesa del formale passaggio all’avvocato americano Joe Tacopina. Ferraù ha poi proseguito: “Abbiamo preso l’impegno di sostenere la squadra della città, per la città e per un popolo intero che non poteva spegnere i propri sogni calcistici. Impegno che abbiamo sempre rispettato. Una squadra che mostra di avere un’energia come oggi il nostro Vulcano dimostra di possedere. Ragazzi meravigliosi che hanno mostrato una dedizione totale a questa maglia. Noi con loro e loro con noi, compatti, perché il sogno DEVE continuare, nonostante tutto… e grazie ad un cuore rossazzurro che batte dentro ciascuno di noi”, ha concluso il rappresentante di SIGI.