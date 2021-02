Covid, allerta varianti: AstraZeneca anche agli under 65

Le varianti del virus aumentano, ne spunta una molto rara a Napoli e negli Stati Uniti ne sono state individuate altre sette. Una nuova circolare del ministero della Salute punta ad aumentare la sorveglianza nel timore che possano compromettere l’efficacia dei test antigenici rapidi anche se il direttore della prevenzione del ministero della Salute Rezza puntualizza che per ora funzionano. La variante isolata a Napoli dall’Istituto Pascale e dall’Università Federico II non era mai stata individuata prima in Italia, solo 32 casi in Gran Bretagna, qualcuno in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Intanto si va verso il via libera alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, ora autorizzato tra i 18 e i 55 anni, fino ai 65. Ma il problema principale dei vaccini resta la carenza di dosi.