Draghi al Senato: appello alla coesione del Paese

ROMA – Guerra alla pandemia, uniti tutti nella trincea contro il nemico

comune Coronavirus, e poi ricostruire come nell’immediato Dopoguerra. Il premier Draghi illustra in Senato il programma di governo, che definisce “il governo del paese”. Transizione verso uno sviluppo ambientale sostenibile, protezione del lavoro, scegliendo quali attività garantire e quali accompagnare al cambiamento. Riforme fiscali, della Pubblica amministrazione e della giustizia, Ancoraggio all’Europa e all’euro. Il premier ha parlato anche del piano vaccini, l’altra priorità del Paese, indispensabile per uscire dal tunnel in cui l’umanità si trova da un anno a questa parte. La volonta del governo sarà utilizzare tutte le strutture, pubbliche e private e mobilitare tutte le energie: protezione civile, forze armate, volontari. La scuola: adeguare il calendario alle esigenze della pandemia e recuperare le ore di didattica in presenza perse.