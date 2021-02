È ufficiale: “Categorie a rischio, raccomandati non tutti i vaccini”

CATANIA – Una circolare del ministero della Salute – di cui LiveSicilia è venuta in possesso – è stata notificata all’Asp etnea, ma anche alle altre siciliane e mette nero su bianco quello che, fino a qualche settimana fa, era solo un sospetto. Ci sono categorie a rischio, “persone estremamente vulnerabili”, per le quali “viene raccomandato preferenzialmente l’utilizzo di vaccini a mRNA”. Un lungo elenco di patologie, con una sola certezza: il vaccino Pfizer è il più consigliato. Ad alcuni pazienti è meglio non somministrare gli altri, in particolare Astrazeneca.

La circolare

Il documento porta la firma di Giovanni Rezza, direttore generale del dipartimento di prevenzione del ministero della Salute, al suo interno sono elencate le categorie a rischio, per le quali, è sconsigliata, la somministrazione dei vaccini prodotti da Astrazeneca. Un documento importante, soprattutto in un momento in cui i vaccini potrebbero scarseggiare e la aziende devono convocare anziani e persone con patologie per le procedure.

La raccomandazione

Il vaccino di Astrazeneca “viene raccomandato – si legge nel documento – alle persone dai 18 fino al compimento dei 55 anni (54 anni e 364 giorni) in assenza di patologie che aumentino il rischio clinico associato all’infezione da SARS-CoV-2”. Per le persone “estremamente vulnerabili viene raccomandato l’utilizzo di vannini a mRNA”, cioè quello Pfizer.

Doppia scrematura

Le aziende sanitarie, quindi, in base alla disponibilità dei vaccini, devono fare una doppia categorizzazione delle persone: in base al lavoro svolto e in base alla patologia.

Quindi, esclusi i soggetti con patologie, il vaccino Astrazeneca sarà somministrato “al personale scolastico e universitario docente e non docente, per le Forze armate e di Polizia, per i setting a rischio quali penitenziari e luoghi di comunità e per il personale di altri servizi essenziali e, a seguire, per il resto della popolazione”.

Le categorie a rischio

Il ministero le definisce “persone estremamente vulnerabili”, che hanno un rischio “particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19, a partire dai 16 anni di età”. Per tutti loro, quindi, il ministero sconsiglia di inoculare vaccini escluso quello Pfizer.

L’elenco è lungo, da chi soffre di malattie respiratorie, a chi ha scompensi cardiaci in classe avanzata, o soffre di malattie cardiocircolatorie. E ancora: chi ha criticità neurologiche e disabilità; diabete anche giovanile, diabete di tipo 2; fibrosi cistica; malattie autoimmuni; malattia epatica; malattie cerebrovascolari; Patologie onco-ematologiche ed emoglobinopatie; sindrome di down; grave obesità e chi ha subito trapianti.