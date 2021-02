FC Messina, Criaco: “Battere Acireale sarebbe segnale importante”

MESSINA – “L’Acireale è un avversario ostico, come noi e l’ACR, tra quelli accreditati per vincere il torneo. Ha un organico di ottimo livello. Le partite poi prendono pieghe anche imprevedibili. A San Luca, per esempio, sotto il profilo della prestazione non avevano fatto male, quindi ci dobbiamo aspettare una squadra forte, su un campo difficile”. Ad affermarlo è l’allenatore in seconda Leo Criaco, intervenuto in conferenza stampa per presentare il big match contro l’Acireale. Il tecnico dei peloritani ha fatto poi il punto sugli indisponibili: “Agnelli non ci sarà, ha avuto un affaticamento e non vogliamo rischiarlo per evitare di perderlo per più gare. Ciccio Lodi, invece, è stato tesserato e vedremo domani se e quanto giocherà”.

Quella contro la formazione di Pagana per i giallorossi darà un test importante, ma per Criaco non è corretto parlare di viatico: “Vincere le partite, specie gli scontri diretti, equivale a dare segnali importanti. Nessuna illusione, però, anche se dovesse andare bene. Il campionato è lungo e livellato – ha concluso l’allenatore in seconda dell’FC Messina -. Ogni settimana vengono fuori risultati sorprendenti, quindi andrei cauto a definire il match decisivo”.