Furbetti del reddito di cittadinanza: tre denunciati

PALERMO – Tre furbetti del reddito di cittadinanza sono stati scoperti e denunciati dalla Guardia di finanza di Palermo. E’ questo l’esito dei controlli che le fiamme gialle hanno effettuato in collaborazione con il personale dell’Inps.

I tre denunciati sono stati individuati nel capoluogo siciliano e sono accusati di “avere omesso di dichiarare vincite al gioco per importi consistenti e comunque superiori a 20 mila euro. Inoltre, uno di loro è risultato evasore totale, avendo percepito e non dichiarato, negli anni che vanno dal 2017 al 2019, redditi derivanti dall’incasso di bonifici, superiori a 10 mila euro per ristrutturazioni edilizie. Oltre alla denuncia, per i tre furbetti del reddito di cittadinanza è scattato il sequestro preventivo delle Card su cui viene accreditato il reddito di cittadinanza. Le somme che sarebbero state indebitamente percepite dai tre denunciati sono 16.199 euro, 26.619 euro e 24.296 euro.